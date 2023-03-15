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Giriş Tarihi: 15.3.2023 10:22 Son Güncelleme: 15.3.2023 10:30

Pentagon destekli küresel oyun! Sosyal medyadan FETÖ ve PKK’ya açık destek

Seçime sayılı günler kala sosyal ağlarda yine bir operasyon gündemde. ABD merkezli Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya paltformlarında yerli ve milli içerikler perdeleniyor

Pentagon destekli küresel oyun! Sosyal medyadan FETÖ ve PKK’ya açık destek

Son günlerde Twitter'da "Sana Özel" ve "Takip Edilenler" şeklinde bir akış programı uygulanıyor. Takip Edilenler seçeneğini tercih eden kullanıcı sadece takip ettiği hesapların paylaşımlarını görüyor.



Sana Özel kısmında ise Twitter algoritması kullanıcının karşısına istediği hesapları çıkarıyor.



İşte seçim öncesinde özellikle Türkiye karşıtı muhalif hesapların bu şekilde ön plana çıkarıldığı görülüyor.



Özellikle de terör örgütü PKK ve FETÖ yanlısı hesapların takip edilmesi kullanıcıların karşısına çıkarılıyor.



PENTAGON DESTEKLİ

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan ifşalarda, Twitter'da geçtiğimiz yıllarda başvurulan Türkiye karşıtı uygulama gün yüzüne çıkmıştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesindeki bazı hesapların YPG/PKK terör örgütünün tanıtımını yaptığı belirlenmişti.



Twitter yönetiminin de bu kara propaganda hesaplarını kullanıcıların önüne çıkardığı deşifre olmuştu.

14 Mayıs öncesi Twitter'dan 'seçim' operasyonu! Uzman isimlerden çarpıcı tespitler: Kuşkularımız var... FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkarma operasyonu: Seçim öncesi 'Cambridge Analytica' skandalını hatırlattı!

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Pentagon destekli küresel oyun! Sosyal medyadan FETÖ ve PKK’ya açık destek
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