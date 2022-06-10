PKK/YGPterör örgütü 2016 yılında Fırat'ın doğusunda bulunan Münbiç ve Tel Rıfat'ı işgal etti. Terör örgütünün esareti altında yaşamak istemeyen yüz binlerce kişi yurdunu bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere saldırılarından vazgeçmeyen YPG/ PKK'nın, terör eylemlerinde Tel Rıfat ve Münbiç'teki mevzileri öne çıkıyor. Suriye'de yeni bir askeri harekâta hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonla bölgeyi teröristlerden temizleyerek yüzbinlerce sivilin evine dönmesini sağlayacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde yaşayan yaklaşık 3 milyon sivilin güven içinde yaşamasını sağlayacak.El Bab'ın 12 kilometre batısında bulunan Harapşa Köyü de terör örgütü tarafından işgal edildi. Köyde yaşayan sivillerin tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı. O insanlardan biri olan Hüseyin Muhammed, diğer komşuları ile birlikte El Bab'da bulunan Burç köyünde yaşam mücadelesi veriyor. "PKK/YPG hayatımızı kararttı" diyen Muhammed sözlerine şöyle devam etti: "7 yıldır evimizden uzağız. Burası bizim kaçıncı durağımız bilmiyoruz. Köyde zeytinyağı tesisimiz vardı. PKK/YPG bizim köye gelince herkes kaçmak zorunda kaldı. 60-70 aile Türkiye'ye kaçtı. 100'e yakın aile El Bab'da bu bölgeye yerleştik. Evimizden ve işimizden olduk. Evimize dönmek istiyoruz. PKK/ YPG bizim orada hiçbir şeyimizi bırakmadı. Evimizi ve dükkânlarımızı yaktılar.""Her sabah uyandığımızda inşallah bir gün köyümüze döneriz diye dua ediyoruz" şeklinde sözlerine devam eden Hüseyin Muhammed, "PKK geldikten sonra bölgeye girişimizi yasakladılar. Batı bizi hiç düşünmüyor. Bizi tek düşünen Türk devletidir. Yardımımıza koştu, yaralarımızı sardı. Türkiye sadece insanlara yardım ediyor" dedi.