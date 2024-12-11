Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri PKK/YPG terör örgütü içinde karışıklık! Ayrılıklar başladı
Giriş Tarihi: 11.12.2024 12:50 Son Güncelleme: 11.12.2024 12:54

PKK/YPG terör örgütü içinde karışıklık! Ayrılıklar başladı

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG içinde kargaşa hakim durumda. Arap aşiretlerinin saldırıya geçmesiyle teröristler ilk kez Deyrizor kent merkezinin de ötesinde alan kaybetti. Örgütü zayıflatan bir başka mesele de Arap birliklerinden bazılarının taraf değiştirmesi oldu.

AA
PKK/YPG terör örgütü içinde karışıklık! Ayrılıklar başladı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Baas rejiminin silahlı gruplarca devrilmesiyle ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde ilk kez büyük gerilime yaşıyor.

Deyrizor il merkezi, Meyadin ve Elbukemal ilçelerinin kontrolünü sağlayan Arap aşiretleri, Fırat'ın doğusunda kalan Deyrizor topraklarında da ilerleme kaydetti.

PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusuna iten Arap aşiretleri, Hecin, Şaafe, Bahra, Granij, Ebu Hamam, Ziyban, Tayyane, Dernaç, Ebu Cerdub gibi yerleşimler ile et-Tim Petrol Sahası'nı teröristlerin işgalinden kurtardı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KOPMALAR BAŞLADI

Bölgedeki yerel Arap güçlerinden, ABD desteği nedeniyle örgütle işbirliği yapmak zorunda kalan bazı gruplar örgütten ayrılıyor.

PKK/YPG saflarında Araplardan oluşan "Deyrizor Askeri Meclisi"nden birçok kişi saf değiştirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

Şam'ın kuşatılması ve Beşşar Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK/YPG terör örgütü içinde karışıklık! Ayrılıklar başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA