Deyrizor'da halk PKK/YPG'yi protesto etmeye devam ediyor | Video

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. PKK/YPG'li teröristler Deyrizor'dan kovuldu. Bölge muhaliflerin kontrolüne geçti. Halk, PKK/YPG'nin tamamen gitmesi için protesto gösterileri yapmaya devam ediyor.