Deyrizor'da halk PKK/YPG'yi protesto etmeye devam ediyor | Video
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. PKK/YPG'li teröristler Deyrizor'dan kovuldu. Bölge muhaliflerin kontrolüne geçti. Halk, PKK/YPG'nin tamamen gitmesi için protesto gösterileri yapmaya devam ediyor.
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