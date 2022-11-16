SON DAKİKA | Polonya’ya düşen füzelerin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Kasıtlı provokasyon

Son dakika haberi; Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir kasabasına 2 füzesi düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Polonya'nın NATO üyesi olması sebebiyle olay bir anda dünyanın gündemi oturdu. Düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğu öne sürülürken, Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada füzelerin Rusya'ya ait olmadığı ifade edildi.