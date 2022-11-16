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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Polonya'ya düşen füzelerin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Kasıtlı provokasyon
Giriş Tarihi: 16.11.2022 00:00 Son Güncelleme: 16.11.2022 00:13

SON DAKİKA | Polonya'ya düşen füzelerin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Kasıtlı provokasyon

SON DAKİKA | Polonya’ya düşen füzelerin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Kasıtlı provokasyon

Son dakika haberi: NATO üyesi Polonya'ya düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğu iddilarına yalanlama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, düşen füzelerin Rusya'ya ait olmadığı belirterek durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyon yapıldığını söyledi.

Son dakika haberi; Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir kasabasına 2 füzesi düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Polonya'nın NATO üyesi olması sebebiyle olay bir anda dünyanın gündemi oturdu. Düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğu öne sürülürken, Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada füzelerin Rusya'ya ait olmadığı ifade edildi.

"DURUMU TIRMANDIRMAYI AMAÇLAYAN PROVOKASYON"

Bakanlık, "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow adlı yerleşim birimine 'Rus' füzelerinin düştüğü yönündeki iddiaları, durumu tırmandırma amacıyla yapılan kasıtlı provokasyon." ifadelerini kullandı.

"FÜZE PARÇALARININ RUS SİLAHLARINA HİÇBİR DAHLİ YOK"

Açıklamanın devamında "Ukrayna-Polonya sınırına yakın Rus silahlarından herhangi bir saldırı olmadı. Polonya medyasının, Przewodow yerleşimindeki olay yerinden yayınladıkları füze parçalarının Rus silahlarına hiçbir dahli yok" denildi.

RUSYA 85 FÜZE SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

Öte yandan Rusya, bugün Ukrayna'nın altyapısını hedef alan 85 füze saldırısı düzenlemişti.

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SON DAKİKA | Polonya'ya düşen füzelerin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Kasıtlı provokasyon
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