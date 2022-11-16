Video Haber Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar | Video
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar | Video

Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar | Video

16.11.2022 | 00:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika | Polonya’ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar | Video 02:31
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar | Video 16.11.2022 | 00:19
Otobüsle uyuşturucu nakline polis baskını! Yarım kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:00
Otobüsle uyuşturucu nakline polis baskını! Yarım kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 16.11.2022 | 00:17
İstiklal Caddesi’nde İYİ parti heyetine tepki: “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır” | Video 00:18
İstiklal Caddesi'nde İYİ parti heyetine tepki: “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır” | Video 15.11.2022 | 20:41
İstiklal Caddesi’nde İYİ parti heyetine tepki: “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır” | Video 01:08
İstiklal Caddesi'nde İYİ parti heyetine tepki: “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır” | Video 15.11.2022 | 20:41
CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor 02:18
CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor 15.11.2022 | 18:46
Avusturya’da iklim aktivistleri, ressam Klimt’in tablosuna siyah boya fırlattı | Video 01:25
Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Klimt'in tablosuna siyah boya fırlattı | Video 15.11.2022 | 18:26
Metrelerce sürüklenen tır karşı şeride devrildi: 1 yaralı | Video 00:54
Metrelerce sürüklenen tır karşı şeride devrildi: 1 yaralı | Video 15.11.2022 | 18:14
Mehmet Barlas | Gerçek katilin adı, teröristin üstünde yazıyor 02:45
Mehmet Barlas | Gerçek katilin adı, teröristin üstünde yazıyor 15.11.2022 | 16:18
Hilal Kaplan | ABD’nin taziyesini reddediyoruz 02:48
Hilal Kaplan | ABD'nin taziyesini reddediyoruz 15.11.2022 | 16:10
İşte o hain! Terörist Ahlam’ı bu araçla kaçıracaktı | Video 00:06
İşte o hain! Terörist Ahlam’ı bu araçla kaçıracaktı | Video 15.11.2022 | 15:27
Teröre çanak soruya eski şube müdürü izin vermedi: Yapılanlar doğru | Video 02:15
Teröre çanak soruya eski şube müdürü izin vermedi: "Yapılanlar doğru" | Video 15.11.2022 | 11:44
Son Dakika: Bahçeli’den İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama: Misliyle karşılık verilecektir | Video 41:01
Son Dakika: Bahçeli'den İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama: "Misliyle karşılık verilecektir" | Video 15.11.2022 | 11:20
İstiklal teröristi böyle yakalandı! İşte tüm detaylar | Video 03:56
İstiklal teröristi böyle yakalandı! İşte tüm detaylar | Video 15.11.2022 | 10:46
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yurt genelinde 50 ilde ‘Girdap’ operasyonu başlatıldı | Video 01:54
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yurt genelinde 50 ilde ‘Girdap’ operasyonu başlatıldı | Video 15.11.2022 | 09:44
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı | Video 03:12
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı | Video 15.11.2022 | 08:36
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile görüştü | Video 00:26
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile görüştü | Video 15.11.2022 | 08:36
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler | Video 00:51
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler | Video 14.11.2022 | 22:57
Düzce’de 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı | Video 00:33
Düzce'de 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı | Video 14.11.2022 | 21:59
Altılı masadan Akşener’e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler | Video 03:05
Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler | Video 14.11.2022 | 20:33
Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video 01:39
Asgari ücrette yol haritası netleşiyor | Video 14.11.2022 | 17:57

Son dakika haberleri... Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Polonya'ya düşen füzelerin Rus kaynaklı olduğunu açıkladı. Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiası ile ilgili Pentagon'dan yapılan ilk açıklamada 'NATO toprağı' vurgusu yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadeleri kullanıldı. NATO da, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA