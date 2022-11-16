Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar | Video

Son dakika haberleri... Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Polonya'ya düşen füzelerin Rus kaynaklı olduğunu açıkladı. Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiası ile ilgili Pentagon'dan yapılan ilk açıklamada 'NATO toprağı' vurgusu yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadeleri kullanıldı. NATO da, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.