Prens Andrew cinsel istismar davasını kapatmak için bağış yapacak





KRALİYET UNVANLARINI KAYBETMİŞTİ



Prens Andrew'ün, hakkında çıkan cinsel istismar haberlerinin ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek" denilmişti.



ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan Federal Mahkemesinde görülen davanın duruşmalarının yıl sonunda başlaması planlanıyordu.

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