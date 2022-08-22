Rusya’dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı

RUS GÜVENLİK SERVİSİ (FSB) GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Rus Güvenlik Servisi (FSB), Daria Dugina'yı öldürmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlediği anları ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri yayınladı.

Rus Güvenlik Servisi görüntüleri yayınladı! Ukrayna özel servisi yaptı | Video

ZAHAROVA'DA KİEV'İ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, resmi Telegram hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Zaharova, "Eğer Ukrayna izi doğrulanırsa, ki Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de bu olasılığı dile getirdi, o zaman Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikası üzerinde durulmalıdır." demişti.



(Natalya Vovk)

Zaharova, Ukrayna'daki devlet yapılarının siyasi şiddet çağrılarından suçların yönetimine ve işlenmesine kadar her türlü eylemde yer aldığını da sözlerine eklemişti.