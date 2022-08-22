Rusya’dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı

Rus stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Moskova yakınlarındaki Odintsovo'da aracının infilak etmesi ile hayatını kaybetti. Rusya'yı derinden sarsan olayın ardından Federal servis'ten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili Ukrayna suçlandı.
RUSYA FEDERAL SERVİSİ: UKRAYNA ÖZEL SERVİSİ TARAFINDAN YAPILDI
Rusya Federal Servisi, Dugina cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırı daha önceden planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi." denildi.
RUS GÜVENLİK SERVİSİ (FSB) GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
Rus Güvenlik Servisi (FSB), Daria Dugina'yı öldürmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlediği anları ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri yayınladı.
Rus Güvenlik Servisi görüntüleri yayınladı! Ukrayna özel servisi yaptı | Video
ZAHAROVA'DA KİEV'İ İŞARET ETMİŞTİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, resmi Telegram hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Zaharova, "Eğer Ukrayna izi doğrulanırsa, ki Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de bu olasılığı dile getirdi, o zaman Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikası üzerinde durulmalıdır." demişti.
(Natalya Vovk)
Zaharova, Ukrayna'daki devlet yapılarının siyasi şiddet çağrılarından suçların yönetimine ve işlenmesine kadar her türlü eylemde yer aldığını da sözlerine eklemişti.
NE OLMUŞTU?
Avrasyacı fikirleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen "Gelenek" adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.
TurkRus'un aktardığına göre, festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin'in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova'ya gitmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova'ya döndüğünü söyledi.
Darya Dugina'nın tek başına bindiği cipte, Zaharova'dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı.
FSB SALDIRGANI AÇIKLADI: NATALIA VOVK
Öte yandan Rusya Federal Güvenlik İstihbaratı (FSB) suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu ifade etti. FSB olayın faili, kızı ile birlikte Moskova'ya gelen 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olduğunu ifade etti. Vovk'un oalydan sonra Estonya'ya gittiğini ifade edildi.Putin'in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastı bakın kim üstlendi! Manifesto Rusya'yı ayağa kaldıracak