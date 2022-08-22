Rus Güvenlik Servisi görüntüleri yayınladı! Ukrayna özel servisi yaptı | Video

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Rus stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Moskova’da arabasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Bombalı saldırı sonrası Rusya Federal Servisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, saldırının Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı gerçekleştirenin Natalia Vovk olduğu ve olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı ifade edildi. Öte yandan; Rus Güvenlik Servisi (FSB), Daria Dugina’yı öldürmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’un Rusya’ya girişi, Dugina’yı gözlemlediği anları ve Estonya’ya kaçışına ait görüntüleri yayınladı.