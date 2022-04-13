Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler şimdi yandı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Türk tır şoförü Muhsin Kazan'a tokat atan Bulgar trafik polisi ekibine geniş çaplı iç soruşturma yapılması talimatı verdi. Bulgar savcılık makamları, Muhsin Kazan'a tokat atan polislerden birinin 18, diğerinin de 9 yıldır görevde olduğunu bildirdi.

KAYDA GEÇİRMEMİŞLER

Polisler hakkında soruşturma açan savcılık, olay sonrası açığa alınan iki polisin ifadelerinin alındığını belirtti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki polisin, olay günündeki tüm çalışmalarının incelendiği ancak şoför Muhsin Kazan ile yaşanılan sorunun polislerin günlük çalışma raporlarında kayda geçirilmediği ifade edildi.