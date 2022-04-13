Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisleri şimdi yandı | Video
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Bulgaristan'da hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurulan Türk tır şoförü Muhsin Kazan, kendisinden 'çorba parası' isteyen Bulgar polislerine karşı çıktı. Parayı alamayan polislerin Kazan'a tokat attığı iddiası üzerine Bulgaristan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve söz konusu polislerin açığa alındığını ifade etti.