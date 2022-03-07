Rusya’dan Batı’ya ’ambargo’ uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir

"RUS PETROLÜNE ALTERNATİF KOLAY BULUNAMAZ"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi.

Avrupa'da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, "Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır." diye konuştu.