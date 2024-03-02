Rusya’dan LGBT sapkınlığına karşı flaş adım: Resmen yasakladılar! O listeye dahil ettiler

'AŞIRILIK YANLISI ÖRGÜT'

Yakın zamanda Yüksek Mahkeme tarafından LGBT hareketi 'aşırılık yanlısı bir örgüt' olarak kabul edilmişti. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı da hareketi de resmi olarak yasaklandı ve bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği açıklandı.