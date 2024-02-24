LGBT terörü hız kesmiyor! Beyaz Saray’dan çirkin algı operasyonu: O kelimeler tamamen yasaklandı!

İlkokullara kadar inen propaganda çalışmaları, 12-13 yaşlarındaki çocukların cinsiyet değiştirmelerine neden olurken onları ailelerinden ve toplumdan uzaklaştırarak yalnızca LGBT lobisinin üyeleriyle iletişim haline sokuyordu.

LGBT TERÖRÜNE DEVLET DESTEĞİ

LGBT terörüne karşı sesler yükselse de ABD'de yaşanan yeni bir gelişme, bu lobinin devlet kademelerinde ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Daha önce de sözde "Onur Haftası" adı altında ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen skandal LGBT partisi, ABD hükümetinin bu teröre destek verdiğini dünyaya duyurmuştu.