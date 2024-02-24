Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:06
LGBT terörü hız kesmiyor! Beyaz Saray’dan çirkin algı operasyonu: O kelimeler tamamen yasaklandı!
Küresel LGBT lobisi, Batı dünyasında etkinliğini her geçen gün artırıyor. İlkokul seviyesine kadar ulaşan LGBT lobisi, küçük çocukları cinsel obje yerine koyarak propaganda çalışmalarına alet eden LGBT lobisi, elinin en güçlü olduğu yer olan ABD'de yeni bir skandalın önünü açtı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın verdiği "emir", LGBT lobisinin nasıl yayıldığını da gözler önüne serdi.