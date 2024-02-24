ABD'den skandal 'LGBT' talimatı! | Video

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Dışişleri personeline LGBT hassasiyeti için cinsiyete dayalı dil kullanmamaları talimatı verdi. Skandal talimatta kullanılması yasaklanan kelimeler, "Bayanlar ve Baylar, Anne-baba, Oğlu-kızı, Karı-koca" olarak gösterildi.