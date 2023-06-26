LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: "Çocuklarınız için geliyoruz!" | Video
LGBT terörü açık açık hedefini belli etti. Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörünün korkunç boyutu New York'ta gerçekleştirilen gösteride ortaya serildi. Okulların içine kadar giren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi isimler tarafından da desteklenen küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceği iddiaları yetmezmiş gibi pedofiliyi de normalleştirmek için düğmeye basılmıştı. New York'ta düzenlenen gösteride ise LGBT terörünün açık açık çocukları hedef aldığı gözler önüne serildi.
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