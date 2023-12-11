SABAH dijital telif yasası dosyasını açtı! ABD’li ve Kanadalı uzmanlar anlattı: Google yasa çıkmasın diye para dağıtıyor!

"DÜRÜST BİR ŞEKİLDE SAVAŞMIYORLAR"

Schiffrin, "Google dünya çapında birçok ülkeye, haber içeriklerinin direkt arama oranının yüzde 2 olduğunu iddia ediyor. Google ve Meta 'Haber içeriklerine ihtiyacımız yok' diyor ancak dünyanın hangi ülkesinde telif ödemesiyle ilgili bir yasa önerisi ortaya atılırsa büyük bir savaşa giriyorlar. Hükümetlere gidip 'Haberlerinizi kaldıracağız' diyorlar, lobicilere para veriyorlar. Yaptıkları bir diğer şeyse yayıncılara direkt olarak para ödemek ve bunun karşılığında onlara gizlilik sözleşmesi imzalatmak. Eğer haber içerikleri önemli değilse neden bu yasalara karşı neden bu kadar çok savaşıyorlar? Haberlere ihtiyaçları olduğu çok açık. Ve tavırlarıyla 'tekelci' olduklarını açıkça gösteriyorlar ve maalesef dürüst bir şekilde savaşmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında birçok ülkede farklı yasa ve düzenlemeler üzerine çalışıldığını belirten Schiffrin, "Avrupa'da daha sıklıkla telif hakkı düzenlemeleri kullanılıyor. Kanada, Avustralya'da kullanılan yasanın bir benzerini çıkardı. Telif hakkı yasasının daha efektif olması ise tamamen o ülkenin yasayı nasıl oluşturduğuyla ilgili. Örneğin Almanya çok sıkı ve katı bir telif hakkı düzenlemesine sahip." açıklamasında bulundu.

"LOBİCİLİK FAALİYETİYLE ENGEL OLUYORLAR"

Google'ın, herhangi bir ülkede dijital telif yasası hazırlığına girişilmesi durumunda engellemek için anında aksiyon aldığını belirten Schiffrin, Brezilya'da çıkması beklenen yasanın lobicilik faaliyetleri sonucu iptal edildiğinden bahsetti. Schiffrin, Türkiye'deki yayıncılara "Google'a karşı birlik olun" çağrısında bulundu.