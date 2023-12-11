ABD’li ve Kanadalı uzmanlar SABAH'a anlattı: "Google, yasa çıkmasın diye para dağıtıyor" | Video

Son yıllarda Avustralya, Fransa, Almanya ve Kanada gibi birçok ülkede hayata geçen dijital telif yasaları, Google ve Meta'nın haber yayıncılarına ödeme yapmasını zorunlu kılıyor. Google sayısız ülke tarafından adil ödeme gerçekleştirmesi yönünde baskıya uğrarken son olarak Kanada’da hükümetin doğrudan dahil olduğu önemli bir anlaşma sağlandı. Türkiye ile ilgili beklentiler artarken SABAH, dünya çapında sürecin nasıl ilerlediğini araştırdı. Sabah.com.tr’den Cansu Küfeli’ye konuşan Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi Anya Schiffrin ve Kanadalı yayıncı Theresa Blackburn, Google’ın yasaların çıkmasına engel olmak için bulunduğu girişimleri ve dünyadaki gelişmeleri aktardı.