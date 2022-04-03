Son dakika | Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de patlama! 1 ölü, 31 yaralı

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü, 31 kişi ise yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bakanlık ayrıca 31 yaralını 24'ünün yanık şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ İBRAHİM'DEN TAZİYE MESAJI

ABD Büyükelçisi Hazar İbrahim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakü şehir merkezindeki bir mekanda meydana gelen patlamada bir can kaybının yaşandığı ile ilgili üzücü bir haber aldık. Taziyelerim ve dualarım onlarla" sözlerine yer verdi.

