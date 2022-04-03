Video Dünya Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video
Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video

Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video

03.04.2022 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video 01:12
Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video 03.04.2022 | 09:43
Pakistan’da ilk teravih namazı | Video 02:10
Pakistan'da ilk teravih namazı | Video 03.04.2022 | 08:34
Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka’da büyük yıkım görüntülendi | Video 01:14
Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım görüntülendi | Video 02.04.2022 | 13:48
Rusya’nın Stoyanka’da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video 02:31
Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video 02.04.2022 | 13:03
Rus ordusu Ukrayna’nın kuzey bölgelerinden çekiliyor | Video 02:10
Rus ordusu Ukrayna’nın kuzey bölgelerinden çekiliyor | Video 01.04.2022 | 16:24
Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı | Video 00:50
Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı | Video 01.04.2022 | 15:44
Rus güçleri, Gostomel’deki havaalanını terk etti | Video 02:04
Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti | Video 01.04.2022 | 14:54
Rusya açıkladı! Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu | Video 00:49
Rusya açıkladı! Ukrayna ordusu Belgorod kentindeki petrol deposunu vurdu | Video 01.04.2022 | 12:45
Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video 01:19
Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video 01.04.2022 | 09:44
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video 09:42
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video 01.04.2022 | 08:58
Odessa’da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı | Video 00:23
Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı | Video 31.03.2022 | 15:20
Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video 00:13
Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video 31.03.2022 | 14:01
Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 00:45
Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 31.03.2022 | 13:51
Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 16’ya yükseldi | Video 01:05
Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 16’ya yükseldi | Video 31.03.2022 | 10:17
Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var | Video 05:18
Zelenskiy: "Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var" | Video 31.03.2022 | 08:49
Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro’yu vurdu | Video 01:09
Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro’yu vurdu | Video 31.03.2022 | 08:49
Ukrayna’da şoke eden görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden böyle geçti | Video 01:29
Ukrayna’da şoke eden görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden böyle geçti | Video 31.03.2022 | 08:50
Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video 00:36
Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video 31.03.2022 | 08:50
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 00:35
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 31.03.2022 | 08:49
Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:49
Suudi petrol tesisine gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.03.2022 | 15:40

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü'de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA