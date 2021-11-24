Son dakika | BAE Veliaht Prensi Zayid Türkiye’de! Resmi törenle karşılandı

Veliaht Prens bin Zayid'i, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. BAE, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığını duyurmuştu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens bin Zayid ile 31 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedilmişti.

Ayrıca telefon görüşmesinde ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı ağustos ayında kabul etmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

BAE BAŞKANI DANIŞMANI GARGAŞ: TARİHİ VE OLUMLU BİR TOPLANTI

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.

BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:

"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."