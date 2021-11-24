BAE Veliaht Prensi El Nahyan, resmi törenle karşılandı | Video

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Külliye'de resmi törenle karşılanan El Nahyan’ın ziyareti, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.