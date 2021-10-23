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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:01 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:24

Son dakika: Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı

AA
Son dakika: Bakan Akar’dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika F-16 açıklaması geldi. Bakan Akar konuya ilişkin "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Yunanistan ve Fransa arasında yapılan anlaşmaya da tepki gösterdi...

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında önemli değerlendirmelerde bulundu. F-16 tedarik süreci ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşmaya da değinen Akar, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 açıklaması geldi. Bakan Akar "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

YUNANİSTAN VE FRANSA'YA TEPKİ

"Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz." açıklamalarında bulunan Akar, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma hakkında "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.

YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE GEREKEN YAPILIR

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG saldırılarına ilişkin ise; "Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır." dedi.

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Son dakika: Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı
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