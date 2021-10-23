Son dakika: Bakan Akar’dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında önemli değerlendirmelerde bulundu. F-16 tedarik süreci ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşmaya da değinen Akar, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.
Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;
TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 açıklaması geldi. Bakan Akar "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.
YUNANİSTAN VE FRANSA'YA TEPKİ
"Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz." açıklamalarında bulunan Akar, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma hakkında "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.