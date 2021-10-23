Son dakika: Bakan Akar’dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında önemli değerlendirmelerde bulundu. F-16 tedarik süreci ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşmaya da değinen Akar, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.