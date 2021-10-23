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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
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Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
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Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
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Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
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İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
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SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:36
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Hava Durumu 20-10-2021 20.10.2021 | 08:00
Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika F-16 açıklaması geldi. Bakan Akar konuya ilişkin "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Bakan Akar'dan kritik Suriye mesajı geldi