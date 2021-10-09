Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Biden’ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin!

YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYOR

Kıta sahanlığımızı ihlal etmek isteyen her girişime karşı tedbirlerimizi alıyoruz. En son Yunanistan 1 km bizim kıta sahamıza girmiş. Biz gerekli NAVTEX'i yayınladık ve gerekli uyarıları yaptık. Buradan engellenince bu sefer Kıbrıs tarafından tekrar girmek istediler aynı muamele ile orada da karşılaştılar.

Türkiye'yi sürekli uluslararası camiaya şikayet ediyorlar bunun ne faydası var bilmiyorum belki iç siyasette işlerine yarıyordur.