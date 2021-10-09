Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Biden’ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında Biden'ın skandal mektubuna çok sert tepki gösterdi. Biden'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu ifade ettiği küstah mektubu ile ilgili "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç." dedi.
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Bakan Çavuşoğlu: (ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye açıklamaları) Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.
YANLIŞ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇSİN!
"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın"
YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYOR
Kıta sahanlığımızı ihlal etmek isteyen her girişime karşı tedbirlerimizi alıyoruz. En son Yunanistan 1 km bizim kıta sahamıza girmiş. Biz gerekli NAVTEX'i yayınladık ve gerekli uyarıları yaptık. Buradan engellenince bu sefer Kıbrıs tarafından tekrar girmek istediler aynı muamele ile orada da karşılaştılar.
Türkiye'yi sürekli uluslararası camiaya şikayet ediyorlar bunun ne faydası var bilmiyorum belki iç siyasette işlerine yarıyordur.
BIDAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜSTAH SÖZLER!
YPG'ye verdiği destek için sık sık bir neden uyduran ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin küstah sözler kullandı. Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatma kararı alan Biden, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini sözlerine ekledi.
Biden, Suriye hakkında alınan kararı duyurduğu, Kongre'ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini iddia etti.
Açıklamasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da Suriye'deki durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiğini hatırlatan Biden, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini belirtti.
Biden, bu kararın uzatılmasına yönelik yayınladığı mektubunda, "Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durumlar, özellikle de Türk hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.