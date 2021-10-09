Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin!

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal mektubuna tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "ABD yönetimi kongreye doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin." dedi.