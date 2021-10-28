Son dakika || Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar: Sınır dışı çalışmasını başlatmıştık

ERDOĞAN- BIDEN GÖRÜŞMESİ

Görüşme talebi ABD tarafından geldi. Ya Glasgow ya da Roma'da olacaktı bu durum. Daha çok Glasgo'da yapılacak gibi duruyor. Konuşma sıralarına göre yapılacak planlama ile bu görüşme sağlanacak. Temaslarımız devam ediyor. Diplomati,k temaslarımız sürüyor. Biz mevkidaşımız Blinken ile de kaç kere görüştüğümü hatırlamıyorum bile.

Bunun yanı sıra G-20'de başka görüşmeler de yapılacak. Bize görüşme talebinde bulunan liste Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi de olursa görüşme ayarlanacaktır.

F-35 AÇIKLAMASI

Bizler S-400'leri geri göndermeyeceğiz. F-35 konusunda ortaklardan biriyiz. Ya bizde uçaklar teslim edilecek ya da paramız geri verilmeli. Bunlar da olmuyorsa başka ürünlerle bu iş çözülmeli.

ABD Kongresi'nden 11 senatör Türkiye'ye F-16 verilmemesini istiyor. Daha öncede biz ABD'den Patriot almak istedik ancak kongre kararıyla vermek istemediler. Bizde savunma güvenliğimiz için gittik ve S-400 aldık.

Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz.

YUNANİSTAN VE FRANSA'YA TEPKİ

Yunanistan'ın NATO'ya ne katkısı var. Türkiye NATO'ya katkısı bakımından ilk 8'de... Fransa'nın derdi ne? Türkiye'yi çekememezlik, Afrika'da da çekemiyor, başka yerlerde de çekemiyor.

Ayrıntılar geliyor...