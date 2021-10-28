Video Haber Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi için önemli açıklama "Sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatmıştık" | Video
Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi için önemli açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi için önemli açıklama "Sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatmıştık" | Video

28.10.2021 | 10:53

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK'ten Dicla Canova'ya büyükelçi krizi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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