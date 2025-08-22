SON DAKİKA: BM Gazze’de kıtlık ilan etti

Son Dakika: Birleşmiş Milletler'e bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) cuma günü yayımladığı rapora göre, Gazze'de kıtlık yaşanıyor ve bunun yayılması bekleniyor.

IPC raporu, Gazze Şehri'ndeki kıtlığın doğrulandığını belirtti. Raporda ayrıca, "Mayıs ayındaki rakamları iki katına çıkararak Haziran 2026'ya kadar beş yaş altı 132.000 çocuğun yaşamının yetersiz beslenme nedeniyle tehdit altında olduğu, bunlardan 41.000'inin ise ciddi durumda olduğu" bilgisi paylaşıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Gazze'deki kıtlık, İsrail hükümetinin eylemlerin doğrudan sonucudur" ifadelerini kullandı.

Türk, Gazze'nin aç bırakılmasının savaş suçu olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonıo Guterres de "Gazze'deki kıtlık insan yapımı bir felakettir" açıklamasında bulundu.

