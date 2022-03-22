Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna’daki savaş çifte standardı gözler önüne serdi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşını örnek göstererek dünyaya mesaj verdi.
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar | Video
"ÇİFTE STANDARDI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"
Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. 'Burası Orta Doğu değil. neden kan dökülüyor' diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" dedi.
Çavuşoğlu "Ümmet olarak tek vücut olursak her engeli aşarız" diye ekledi.
ZİRVE PAKİSTAN'DA GERÇEKLEŞİYOR
İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Pakistan'ın ev sahipliğinde toplandı.
Pakistan'ın başkentinde bugün Parlamento binasında 48'nci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ilk oturumu gerçekleştiriliyor. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (CFM) tarafından Müslüman dünyasının karşılaştığı sorunlar ele alınacak. Teması "Birlik, Adalet ve Kalkınma için Ortaklıklar Kurmak' olan İİT, iki gün sürerek 100'den fazla karar değerlendirilecek.