Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Ukrayna'daki savaş dünyadaki çifte standardı gözle önüne serdi" dedi. Çavuşoğlu "Ümmet olarak tek vücut olursak her engeli aşarız" diye ekledi.