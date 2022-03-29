SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDEDİR

Bu sürece destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmalı. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerden bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağına inanıyoruz. Önce bakanlar ve ardından iki ülke liderinin bir araya gelmeleri gündemdedir.

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