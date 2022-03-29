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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Giriş Tarihi: 29.3.2022 15:15 Son Güncelleme: 29.3.2022 15:29

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen tarihi barış müzakereleri sonrası basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Acil ateşkes' vurgusu yaptı, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının duruma verilen önemi gösterdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, heyetlerle ayrı ayrı görüştüklerini, en anlamlı ilerlemenin de bugün sağlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki tarihi zirve sonrası basın mensuplarını bilgilendirdi. Çavuşoğlu, basın toplantısında gelinen noktayı anlattı, "En anlamlı ilerleme bugün sağlandı." dedi. Çavuşoğlu, acil ateşkes vurgusu yaptı.

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Bu sürece destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmalı. Bu savaş artık durmalıdır. Bugün toplantıda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerden bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağına inanıyoruz. Önce bakanlar ve ardından iki ülke liderinin bir araya gelmeleri gündemdedir.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
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