Son Dakika: İstanbul'daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi. .