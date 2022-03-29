Video Dünya Son Dakika: İstanbul'daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: İstanbul'daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: İstanbul'daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

29.03.2022 | 15:27

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi. .

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