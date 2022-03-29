Son Dakika: İstanbul'daki Barış Görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:21
Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
02:53
01:02
05:30
01:09
Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 29.03.2022 | 14:29
01:30
Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02
00:27
03:21
Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği! | Video 29.03.2022 | 08:47
02:45
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 29.03.2022 | 08:35
01:42
00:15
Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.03.2022 | 16:14
00:15
Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü | Video 28.03.2022 | 16:03
02:47
Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var” | Video 28.03.2022 | 15:30
02:11
Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video 28.03.2022 | 15:17
05:32
Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi | Video 28.03.2022 | 15:17
01:36
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait 36 askeri tesis vuruldu” | Video 28.03.2022 | 12:38
01:23
Meksika'da Kadınlar Adası’nda yangın çıktı | Video 28.03.2022 | 12:27
03:37
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü | Video 28.03.2022 | 11:36
01:24
05:05
Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video 28.03.2022 | 09:16
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi. .