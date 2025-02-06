SON DAKİKA! Donald Trump kirli planı bir kez daha yineledi: Gazze İsrail tarafından ABD’ye teslim edilecek

Son dakika haberi: Gazze'de ateşkes sürerken ABD Başkanı Donald Trump ve Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu skandal bir plan peşinde. Batı ülkelerinin desteğini alan ve Filistin halkına ölüm yağdıran siyonistler Trump ile birlikte Filistin halkını topraklarından koparıp, bölgeyi gasp etmeyi hedefliyor.
Donald Trump skandal planı için, Gazze'de inşa çalışmaları da yürüteceklerini belirtti. ABD Başkanı Trump, gasp hedefini "türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri" olarak niteleyerek inşaata yavaş ve dikkatli bir şekı̇lde başlayacaklarını dile getirdi.
Trump, Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin daha güvenli yerlere yerleştirileceğini öne sürdü.
SAHİL BELDESİ PLANI
Gazze'de "radikal" bir yeniden kalkınma fikri, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Gazze saldırılarının ardından, Trump'ın ilk döneminde Ortadoğu özel temsilcisi olarak görev yapmış Kushner tarafından da dile getirildi.
Kushner Şubat 2024'te Harvard'da düzenlenen bir etkinlikte, "Gazze'nin kıyı şeridindeki mülk, insanlar geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanırsa çok değerli olabilir" ifadelerini kullandı.
Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Orada biraz talihsiz bir durum var, ancak ben İsrail bakış açısıyla düşünüyorum, bölge halkını oradan çıkarmak ve orayı temizlemek için elimden geleni yapacağım."