SON DAKİKA! Donald Trump kirli planı bir kez daha yineledi: Gazze İsrail tarafından ABD’ye teslim edilecek

Donald Trump skandal planı için, Gazze'de inşa çalışmaları da yürüteceklerini belirtti. ABD Başkanı Trump, gasp hedefini "türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri" olarak niteleyerek inşaata yavaş ve dikkatli bir şekı̇lde başlayacaklarını dile getirdi.

Trump, Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin daha güvenli yerlere yerleştirileceğini öne sürdü.