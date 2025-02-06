Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: “Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?”
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:56

Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: “Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi ele geçirme ve bölge halkının sürgün edilmesi fikrini ortaya atması bütün dünyayı şoke etti. Yeni ABD liderinin amacının ne olduğu tartışmaları beraberinde getirmişken, Batılı medya kuruluşları Trump'ın Gazze'yi bir sahil beldesine çevirme niyeti olduğundan bahsetti. Öte yandan, tepki çeken öneri sonrası Cumhuriyetçi Parti içinde karışıklık çıktı. Üst düzey kabine üyeleri Trump'ın açıklamalarını kısmen yalanlarken, kongre senatörlerinden "Önce ABD'ydi şimdi her yer mi" eleştirisi geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?

ABD Başkanı Donald Trump salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası bütün dünyayı şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Cumhuriyetçi lider, Gazze'nin ABD tarafından "devralınması" ve bölge halkının komşu ülkelere "göç etmesi" gerektiğini savunmuştu.

Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?

TRUMP'IN GAZZE FİKRİNİN ARKAPLANI

Trump'ın Gazze'yi Filistinli sakinlerinden "arındırıp" ABD kontrolünde uluslararası bir sahil beldesine dönüştürülme planı, bir yıl önce damadı Jared Kushner tarafından ortaya atılan bir fikri yeniden canlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?

"MONAKO'DAN DAHA İYİ BİR YER"

Trump daha önceleri Gazze'deki gayrimenkul yatırım fırsatlarından bahsetti. Geçtiğimiz yılın ekim ayında bir radyo röportajında, Gazze doğru şekilde yeniden inşa edilirse "Monako'dan daha iyi bir yer" olabileceğini söyledi.

Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?

KUSHNER'İN SAHİL BELDESİ PLANI

Gazze'de "radikal" bir yeniden kalkınma fikri, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Gazze saldırılarının ardından, Trump'ın ilk döneminde Ortadoğu özel temsilcisi olarak görev yapmış Kushner tarafından da dile getirildi.

Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?

Kushner Şubat 2024'te Harvard'da düzenlenen bir etkinlikte, "Gazze'nin kıyı şeridindeki mülk, insanlar geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanırsa çok değerli olabilir" ifadelerini kullandı.

Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Orada biraz talihsiz bir durum var, ancak ben İsrail bakış açısıyla düşünüyorum, bölge halkını oradan çıkarmak ve orayı temizlemek için elimden geleni yapacağım."

SON DAKİKA