Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: “Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?”

Kushner Şubat 2024'te Harvard'da düzenlenen bir etkinlikte, "Gazze'nin kıyı şeridindeki mülk, insanlar geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanırsa çok değerli olabilir" ifadelerini kullandı.

Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Orada biraz talihsiz bir durum var, ancak ben İsrail bakış açısıyla düşünüyorum, bölge halkını oradan çıkarmak ve orayı temizlemek için elimden geleni yapacağım."