Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:56
Trump’ın Gazze planının perde arkası! Cumhuriyetçiler ikiye bölündü: “Önce ABD’ydi şimdi her yer mi?”
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi ele geçirme ve bölge halkının sürgün edilmesi fikrini ortaya atması bütün dünyayı şoke etti. Yeni ABD liderinin amacının ne olduğu tartışmaları beraberinde getirmişken, Batılı medya kuruluşları Trump'ın Gazze'yi bir sahil beldesine çevirme niyeti olduğundan bahsetti. Öte yandan, tepki çeken öneri sonrası Cumhuriyetçi Parti içinde karışıklık çıktı. Üst düzey kabine üyeleri Trump'ın açıklamalarını kısmen yalanlarken, kongre senatörlerinden "Önce ABD'ydi şimdi her yer mi" eleştirisi geldi.