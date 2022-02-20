SON DAKİKA | Dünya yeni bir savaşın eşiğinde mi? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, iki ülkeye dikkat çekti: Biri çılgınlık yapmazsa…

Gerginliği artırmak, tarafları çatıştırmak ve iç savaşı savaşa dönüştürmek adına var. ABD ve İngiltere'nin emperyalist mantıkla bu siyasi süreci yürüttüğünü bilmekte fayda var. İki devletin de Avrupa ülkelerini işin içine katmak için gayretleri var. 'Rusya'nın bu işgalci tutumu Avrupa'nın güvenliğine zarar verir' diyorlar. Kibarca 'Bu işin ucu size de dokunacak' demeye çalışıyorlar. Almanya, Fransa gibi Avrupa devletleri gerekli tecrübeyi almış ve konuyu uzaktan seyretmekle yetiniyorlar. Ben bu süreçte savaş ihtimalini zor görürüm. Ama büyük eylemler, çok sayıda insanın hayatına mal olacak saldırılar gerçekleşirse denklem değişir. Bu işlerin arka planında sinsi bir niyet olduğunu belirtmek istiyorum.

Rusya ve Ukrayna bu olayda en çok etkilenecek iki devlet ve masabaşı çözümden yana bir beklentileri var.