Son dakika: Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı

Bu tarihi zirveye katılmak için Antalya'ya gelen iki ismin bu görüşmesi ise, yabancı basın tarafından da yakından takip ediliyor.

Tarihi zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin de yer aldığı 34 ülkeden 330'un üzerinde gazeteci takip edecekken yabancı basın mensupları, tarihi zirveden çıkacak son dakika gelişmelerini takip etmek için büyük kuyruklar oluşturdu.