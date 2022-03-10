Son dakika: Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşında 15'inci güne girildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu özel askeri operasyonun ardından başlayan şiddetli çatışmalarda, Ukrayna'nın birçok kenti kuşatma altına alındı.
Ateşkes görüşmeleri için Belarus'da bir araya gelen Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri, barışa dair herhangi bir konuda uzlaşıya varmakta başarısız olurken Türkiye, resmi olarak olarabuluculuk rolünü üstlendi. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya Ukrayna arasındaki en büyük diplomatik görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.
TARİHİ ZİRVE DÜNYA GÜNDEMİNDE
Krizin başından bu yana yapıcı diplomatik rolüyle öne çıkan Türkiye, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın görüşmesine ev sahipliği yapıyor.
Bu tarihi zirveye katılmak için Antalya'ya gelen iki ismin bu görüşmesi ise, yabancı basın tarafından da yakından takip ediliyor.
Tarihi zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin de yer aldığı 34 ülkeden 330'un üzerinde gazeteci takip edecekken yabancı basın mensupları, tarihi zirveden çıkacak son dakika gelişmelerini takip etmek için büyük kuyruklar oluşturdu.
Zirveyi ilk duyuranlardan olan Reuters haber ajansı, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gittiğini duyurarak bunun savaşın başından bu yana iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında yapılan ilk toplantı olduğuna vurgu yaptı.
DİPLOMATİK TRAFİĞİN ORTA NOKTASI TÜRKİYE
ABD'li New York Times, tarihi zirvenin önemine vurgu yapan bir başka kaynak oldu. Türkiye'nin, tarihi görüşmeye ev sahipliği yaptığını duyuran NYT, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.
Antalya'da yapılan zirvenin barış ihtimalini öne çıkardığını belirten NYT'ın yazısı, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti.