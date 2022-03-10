SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında tarihi gün! Dünyanın gözü Türkiye’de! İlk kareler geldi...

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için taraflar Türkiye'de masaya oturuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda ateşkesi görüşecek. Saat 11.00'deki tarihi zirve öncesi ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşüyor. İlk görüntüler gelirken, Çavuşoğlu daha sonra Lavrov ile de ikili görüşme yapacak. Daha sonra ise taraflar bir masa etrafında sorunun çözümü için çaba harcayacak. Dünyanın bu toplantıya ilgisi büyük...