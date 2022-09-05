KRALİÇE ELİZABETH İLE GÖRÜŞECEK

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek. Truss, "2019'da seçmenlere verdiğim sözleri yerine getirme niyetindeyim. Vergileri kısmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan ortaya koyacağım. Enerji tedarikine ilişkin uzun vadeli konularla başa çıkacağız. İnsanların enerji faturalarındaki kriz ile başa çıkacağız. Muhafazakar Parti ile 2024'te büyük bir başarı kazanacağız" dedi.

İNGİLTERE'DE HÜKÜMET YARIN KURULUYOR

Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak. Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.

YARIN YENİ KABİNE'Yİ AÇIKLAYABİLİR

Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor. Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.