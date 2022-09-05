Son dakika haberleri: Gelen tepkilerden sonra istifa eden Boris Johnson'ın boşalan koltuğu nihayet doldu. Bir son dakika açıklamasında bulunan İngiliz Parlamentosu, yeni başbakanın Liz Truss olduğunu açıkladı. Oylama sonuçlarına göre Liz Truss 81 bin 326 oy, Rishi Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.
GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALDI
İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek. Truss, Muhafazakar Parti seçmenleri arasında yapılan oylamada geçerli oyların yüzde 57,4'ünü aldı.
KRALİÇE ELİZABETH İLE GÖRÜŞECEK
İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek. Truss, "2019'da seçmenlere verdiğim sözleri yerine getirme niyetindeyim. Vergileri kısmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan ortaya koyacağım. Enerji tedarikine ilişkin uzun vadeli konularla başa çıkacağız. İnsanların enerji faturalarındaki kriz ile başa çıkacağız. Muhafazakar Parti ile 2024'te büyük bir başarı kazanacağız" dedi.
İNGİLTERE'DE HÜKÜMET YARIN KURULUYOR
Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak. Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.
YARIN YENİ KABİNE'Yİ AÇIKLAYABİLİR
Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor. Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
İNGİLTERE'DE İSTİFA DEPREMİ
Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de bir istifa depremi yaşanmıştı. İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanlarıyla birlikte 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Başbakan Boris Johnson istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasını yapan Johnson "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" demişti.
LIZ TRUSS KİMDİR?
Elizabeth Mary Truss 26 Temmuz 1975 yılında doğdu. e 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakar siyasetçidir. Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.
İNGİLTERE'NİN 3. KADIN BAŞBAKANI
Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.