Son Dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu | Video

Son dakika haberi: İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından bir son dakika açıklamasında bulunan İngiliz Parlamentosu, yeni başbakanın Liz Truss olduğunu açıkladı.Yarın Kraliçe Elizabeth'le görüşüleceği ifade edilen Truss'ın ardından da yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.