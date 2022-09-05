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Son Dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu | Video 05.09.2022 | 14:56
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Erbil'de otel yangını | Video 05.09.2022 | 12:24
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Çin'de deprem nedeniyle 7 kişi öldü | Video 05.09.2022 | 12:24
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Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video 05.09.2022 | 12:30
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Fransa'da doktor krizi | Video 05.09.2022 | 12:16
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi | Video 05.09.2022 | 10:06
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Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı | Video 05.09.2022 | 08:52
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Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video 05.09.2022 | 08:52
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Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 05.09.2022 | 08:54
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Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video 04.09.2022 | 15:48
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İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi 04.09.2022 | 09:57
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ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video 01.09.2022 | 11:11
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İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video 01.09.2022 | 10:30
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Meksika’da heyelan anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
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Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve | Video 31.08.2022 | 15:46
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Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video 31.08.2022 | 08:36
Son dakika haberi: İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından bir son dakika açıklamasında bulunan İngiliz Parlamentosu, yeni başbakanın Liz Truss olduğunu açıkladı.Yarın Kraliçe Elizabeth'le görüşüleceği ifade edilen Truss'ın ardından da yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.