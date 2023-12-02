SON DAKİKA | İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması sona erdi. Her fırsatta "insani ara biter bitmez saldırılara devam edeceğiz" açıklamasında bulunan İsrail, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivilleri vurmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

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