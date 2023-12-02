SON DAKİKA: İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu! | Video
Son dakika haberleri: Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.
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