SON DAKİKA | İsrail Şam’da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberinde ise İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığı iddia edildi. Rejime yakın Şam FM'in haberinde, vurulan binanın İslami Cihat Hareketi ile ilgisinin bulunmadığı, Hareket'in genel sekreterinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.