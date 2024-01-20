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Giriş Tarihi: 20.1.2024 12:08 Son Güncelleme: 20.1.2024 12:46

SON DAKİKA | İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri: İsrail’in Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenlediği açıklandı. AFP’nin son dakika haberine göre saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ifade edildi.

SON DAKİKA | İsrail Şam’da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri: İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenlediği açıklandı. AFP'nin son dakika haberine göre saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ifade edildi.

Yabancı haber ajanslarına konuşan kaynaklar İranlı yetkililerin toplantı halinde olduğunu ve toplamda 5 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Saldırıda İran Devrim Muhafızları mensubu bir kişinin öldüğünü söylendi.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberinde ise İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığı iddia edildi. Rejime yakın Şam FM'in haberinde, vurulan binanın İslami Cihat Hareketi ile ilgisinin bulunmadığı, Hareket'in genel sekreterinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA | İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
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