Video Dünya SON DAKİKA: İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! | Video
SON DAKİKA: İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! | Video

SON DAKİKA: İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! | Video

20.01.2024 | 12:57

Son dakika haberleri: İsrail’in Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenlediği açıklandı. AFP’nin son dakika haberine göre saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ifade edildi.

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