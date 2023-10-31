SON DAKİKA | İsrailli eski subay katliamı skandal sözlerle savundu: Gazze’de sivil yok 2.5 milyon terörist var

Son dakika haberi... İsrail ordusu Gazze'de soykırımlarını sürdürürken İsrailli eski subayın katliamı aklamak için Gazzelilere yönelik skandal ifadeleri tepki topladı. İsrailli subay Eliyahu Yossian atıldığı bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.
"GAZZE'DE 2,5 MİLYON TERÖRİST VAR"
İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için kan donduran sözler kullanan Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." diyerek Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı politikasını savundu.
Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video
SOYKIRIM SAYACI
İsrail merkezli yayın kuruluşu Kanal 14'ün internet sayfasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayımladı.
İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, "ortadan kaldırılan terörist" ibaresine yer veriliyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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