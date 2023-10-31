SON DAKİKA | İsrailli eski subay katliamı skandal sözlerle savundu: Gazze’de sivil yok 2.5 milyon terörist var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İşgalci İsrail kana doymuyor! Tarihe geçen çocuk katliamı: 3 haftada 4 bine yakın masumu katletti