Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video
İsrailli eski subay Eliyahu Yossian, bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Skandal ifadeler kullanan Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." dedi.
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