Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video

İsrailli eski subay Eliyahu Yossian, bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Skandal ifadeler kullanan Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." dedi.