Son dakika | MSB’den son dakika açıklaması! Sudan’da Türk tahliye uçağına saldırı

Son dakika haberi: Sudan'da günlerdir devam eden iç çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türklerin tahliyesine başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı son dakika açıklamasına göre ise Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı. MSB konuyla ilgili "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.