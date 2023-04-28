Son dakika | MSB’den son dakika açıklaması! Sudan’da Türk tahliye uçağına saldırı

Son dakika haberi: Sudan'da günlerdir devam eden iç çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türklerin tahliyesine başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı son dakika açıklamasına göre ise Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı. MSB konuyla ilgili "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.
PEK ÇOK ÜLKE VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle onlarca ülkede vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor. Aralarında ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ülkeden çıkarıyor.
170 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ
Dün akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı. Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler. Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.
2 GÜN ÖNCE İLK TAHLİYE GERÇEKLEŞMİŞTİ
İki gün önce ise Türkiye ilk tahliyesini gerçekleştirmişti. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan akşam saatlerinde havalanan içinde 189 yolcusu bulunan THY uçağı 01.10'da İstanbul Havalimanı'na inmişti.
SON DAKİKA! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | Video
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