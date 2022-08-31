Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO'ya gönderilecek
Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:49 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:14

Son dakika | Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO'ya gönderilecek

AA
Son dakika | Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO’ya gönderilecek

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16'ların Yunanistan'a ait S-300'lerle taciz edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından flaş bir açıklama geldi. MSB, Yunanistan'ın S-300 provokasyonuna karşın taciz görüntülerini NATO'ya ileteceğini ifade etti.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

FÜZE KİLİDİ ATILDI

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

'DÜŞMANCA HAREKET'

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti. Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.

NATO'YA GÖNDERİLECEK

Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

BAKAN AKAR: KABUL EDİLEMEZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

YUNANİSTAN İHLALLERİ

Öte yandan Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO'ya gönderilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA