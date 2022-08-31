Son Dakika: Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO'ya gönderilecek! | Video

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16'ların Yunanistan'a ait S-300'lerle taciz edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından flaş bir açıklama geldi. MSB, Yunanistan'ın S-300 provokasyonuna karşın taciz görüntülerini NATO'ya ileteceğini ifade etti.