Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:21Son Güncelleme: 22.5.2023 15:30
Son dakika! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı!
Son dakika... ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne alçak saldırı... Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne gece saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.
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Son dakika haberi... Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın ön camları kırıldı.