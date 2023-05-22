Son dakika! New York’ta Türkevi’ne alçak saldırı!

Son dakika haberi... Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın ön camları kırıldı.

Ayrıntılar geliyor...